ФІФА вивчить друге відео Віди "Слава Україні! Белград у вогні"

Раніше Вида був попереджений ФІФА за інше відео зі словами "Слава Україні!".

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) вивчає відео, на якому захисник збірної Хорватії Домагой Віда, сидячи поруч з тренером команди Івіцею Оличем, вимовляє "Слава Україні" і додає "Белград у вогні", маючи на увазі ресторан у Києві.

- ФІФА вивчає це питання. На даний момент у нас немає подальших коментарів, - повідомили виданню Спорт-Експрес в прес-службі ФІФА.

Раніше Вида був попереджений ФІФА за відео, на якому він після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу з Росією (2:2, пен. 4:3) вимовляє "Слава Україні!". Раніше футболіст виступав за київське "Динамо".

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