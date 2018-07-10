ФІФА закрила свій Facebook-рейтинг, який обвалився після української інтернет-атаки (відео)

Користувачі постили гасло "Слава Україні!" різними мовами.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) після шквалу негативних оцінок на своїй сторінці в Facebook закрила можливість залишати відгуки.

Як свідчить сторінка ФІФА, тепер відсутня рубрика "Відгуки" і можливість рейтингування.

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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, користувачі Facebook з України та інших країн атакували сервіс ФІФА в Facebook. Користувачі постили гасло "Слава Україні!" на різних мовах.

Загалом за добу сторінка футбольної організації отримала понад 150 тисяч негативних відгуків. До такого флешмобу українці вдалися після того, як ФІФА покарала хорвата Огнєна Вукоєвича і зробила попередження Домагою Віді за відео з гаслом "Слава Україні".

Футболісти, які грали за київське "Динамо", записали ролик після перемоги Хорватії над Росією в чвертьфіналі ЧС-2018.

Федерація футболу України заявила про допомогу Вукоєвичу зі штрафом від ФІФА. Також ФФУ відправила листи до ФІФА і УЄФА, пояснивши значення гасла "Слава Україні".