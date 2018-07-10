Кремль відмовився коментувати відео хорватів Віди та Вукоєвича зі словами "Слава Україні!"

При цьому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що гра була чесною.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати вчинок футболіста збірної Хорватії Домагоя Віди та скаута Огнена Вукоєвича, які після перемоги хорватської збірної над збірною РФ записали відеоролик зі словами «Слава Україні!».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на прохання журналістів прокоментувати цей вчинок Пєсков сказав: «Це не наше питання».

Читайте також"Слава Україні! Glory to Ukraine!": український флешмоб обвалив рейтинг ФІФА у Facebook через інцидент з Відою

«Гра була чесною - і це головне, тут зараз не про політику, тут про футбол. Російська збірна програла збірній Хорватії. І ми вітаємо і наших футболістів за блискучу гру, і хорватську збірну, яка йде далі», - сказав Пєсков.

Також він відзначив, що очікує гарної гри від збірної Англії в півфіналі чемпіонату світу.

«Зрозуміло, ми чекаємо красивого футболу від британських футболістів. Вони вміють це робити», - сказав Пєсков.

Як відомо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії в 1/4 чемпіонату світу з футболу 2018 року в російському місті Сочі Віда разом із екс-гравцем збірної Хорватії Вукоєвичем, який працював у штабі збірної скаутом, записали відеоролик із привітанням Україні. На відео Віда виголосив гасло: «Слава Україні!». Обидва футболісти свого часу були гравцями ФК «Динамо» (Київ).

Після цього ФІФА офіційно оголосила попередження Віды, а Вукоєвича відсторонили від роботи на чемпіонаті світу і позбавили акредитації, а також оштрафували на 12,8 тис. євро.