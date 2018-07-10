Чемпіонат світу з футболу-2018: сьогодні відбудеться перший півфінал

Збірні Франції та Бельгії визначать першого фіналіста ЧС.

У вівторок, 10 липня, на чемпіонаті світу з футболу відбудеться перший півфінальний поєдинок.

Розклад:

Франція - Бельгія, 21:00 (Санкт-Петербург) - 1/2 фіналу

Час матчу зазначено київський.

Прогноз букмекерів

Французька збірна має трохи більше шансів на вихід у фінал ЧС-2018, на думку всезнаючих експертів букмекерських контор. Однак різниця в котируваннях на перемогу того й іншого суперника не настільки відчутна.

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Коефіцієнт на перемогу "Триколірних" в основний час - 2,44, коефіцієнт на успіх бельгійської збірної трохи вище - 3,12. Нічия і переведення гри в овертайм оцінюється показником 3,26.

Відома британська контора William Hill на прохід у фінал дає наступні показники: Франція - 1,73, Бельгія - 2,10.

Найімовірніший рахунок, з яким може закінчитися основний час матчу - 1:1. На перемогу в овертаймі трохи більше шансів знову-таки дають французам, а ось у серії пенальті чаші ваг повністю вирівнюються.

Головний інтерес

Поєдинок Франція - Бельгія на стадії 1/2 фіналу багато хто називає достроковим фіналом. За багатьма показниками, зустрічаються дві найсильніші команди турніру. Французи виглядають колективом, збалансованим у всіх лініях і практично без слабких місць. В атаці у "Триколірних" - ціле сузір'я талановитих виконавців, одних з кращих на планеті.

Французи, найімовірніше, і вестимуть гру, проте для збірної Бельгії, сильної насамперед в контратакуючій грі, навіть вигідніше віддати ініціативу супернику. Бельгійці, у яких в команді підібралося "золоте покоління" виконавців, будуть терпляче чекати своїх шансів і спробують вперше в історії своєї збірної вийти у фінал чемпіонату світу.