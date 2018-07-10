Павелко прийшов у Раду у футболці Хорватії і пообіцяв компенсувати Вукоєвичу штраф від ФІФА

Президент ФФУ компенсує штраф у розмірі 15 тисяч швейцарських франків, покладений ФІФА на Вукоєвича за участь у скандальному відео.

Президент ФФУ Андрій Павелко, який також є депутатом Верховної Ради, прийшов сьогодні до парламенту у футболці збірної Хорватії.

Тим самим функціонер знову висловив підтримку хорватам Домагою Віді і Огнєну Вукоєвичу, які присвятили Україні перемогу в матчі проти збірної Росії на ЧС-2018.

Крім того, Павелко пообіцяв компенсувати штраф у розмірі 15 тисяч швейцарських франків, покладений ФІФА на Огнєна Вукоєвича. Хорватського спеціаліста вчора усунули від роботи зі збірної Хорватії, де він працював скаутом і займався аналізом суперників, і позбавили акредитації на ЧС.

Читайте такожФФУ висловила підтримку Віді і звернулася з поясненнями до ФІФА і УЄФА

«Я і керівництво ФФУ прийняли рішення компенсувати Огнєну Вукоєвичу штраф, яким його ФІФА покарала, і запропонувати роботу у Федерації футболу. Хвала Хорватії! Слава Україні! Героям Слава!», — сказав Андрій Павелко в ефірі каналу "112 Україна".

«Не хотів би коментувати рішення ФІФА, оскільки я є членом дисциплінарного комітету, але не маю права брати участь, якщо на порядку денному стоїть питання зацікавленої сторони. Я - зацікавлена сторона, і зараз ми вивчаємо юридичну сторону для допомоги і апеляції на рішення по Огнєну Вукоєвичу. Готові надати йому юридичну допомогу у разі чого», - сказав Андрій Павелко.

Нагадаємо, раніше на підтримку Віди і Вукоєвича виступили українські вболівальники, які організували флешмоб на сторінці ФІФА в Facebook. Вони знизили їй рейтинг, а також залишили сотні коментарів «Слава Україні!».