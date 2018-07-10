До "Шахтаря" на австрійському зборі приєднається ще один бразилець

У розташування гірників прибуде 19-річний Маркіньос Сіпріано.

Донецький "Шахтар", який готується до нового сезону на тренувальному зборі в Австрії, незабаром поповниться ще одним молодим бразильцем.

Як повідомляє видання Globo, до "гірників" їде Маркіньос Сіпріано, який ще в травні підписав попередній контракт з донецьким клубом. Бразилець повинен був приїхати в розташування "Шахтаря" 15 вересня, проте керівництво чемпіонів України виплатило "Сан-Паулу" близько мільйона євро, щоб хавбек прибув вже зараз.

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"Гроші, які ми отримаємо, набагато менше вартості Сіпріано як футболіста. Але ми відіб'ємо витрати на його покупку", – вважає президент "Сан-Паулу" Карлос де Сільва.

За відомостями ЗМІ, за Сіпріано слідкувала і каталонська "Барселона", однак 19-річний футболіст обрав саме "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, раніше Тайсон заявив, що хотів би повернутися в "Інтернасьональ".