"Слава Україні! Glory to Ukraine!": український флешмоб обвалив рейтинг ФІФА у Facebook через інцидент з Відою

Флешмоб розпочався вчора і наразі вже 150 тисяч надали негативну оцінку Міжнародній федерації футболу.

Українці після засудження ФІФА відео, на якому після перемоги над збірною Росії хорватські екс-динамівці Домагой Віда та Огнен Вукоєвич виголошують фразу «Слава Україні», обвалили рейтинг організації у соцмережі Facebook.

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Українські користувачі масово ставлять негативні оцінки (1 зірка) зі словами «Слава Україні» або «Glory to Ukraine!». Флешмоб розпочався вчора і наразі вже 150 тисяч надали негативну оцінку Міжнародній федерації футболу.

Таким чином, за короткий період часу рейтинг впав до 1,4 зірок із п’яти.

Як повідомляв УНІАН, Домагой Віда потрапив у скандал у зв'язку з роликом на підтримку України, записаним після перемоги над збірною Росії в чвертьфінальному матчі ЧС-2018.

Футболіст отримав офіційне попередження від ФІФА, а його компаньйон Огнєн Вукоєвич був оштрафований і звільнений з тренерського штабу своєї команди. Міжнародна федерація футболу розцінює звичне для українців гасло «Слава Україні» як політичне.