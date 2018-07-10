Віда записав ще один ролик з гаслом "Слава Україні!" (відео)

00:51, 10 липня 2018
Футбол
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Домагой Віда (ліворуч) записав ще одне відео з лозунгом "Слава Україні!" / footboom.com

Компанію Віді в ролику склав Івіца Оліч - екс-гравець збірної Хорватії, який зараз входить до тренерського штабу національної команди.

Віда також говорить "Белград, гори".

Невідомо, коли саме було зняте це відео. Але, як повідомляє "Трибуна", Оліч увійшов до тренерського штабу збірної лише наприкінці минулого року, а в руках у Віди пиво Bud – офіційний партнер чемпіонату світу-2018.

Як повідомляв УНІАН, Домагой Віда потрапив у скандал у зв'язку з роликом на підтримку України, записаним після перемоги над збірною Росії в чвертьфінальному матчі ЧС-2018.

Футболіст отримав офіційне попередження від ФІФА, а його компаньйон Огнєн Вукоєвич був оштрафований і звільнений з тренерського штабу своєї команди.

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Теги: #Домагой Віда