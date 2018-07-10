Віда записав ще один ролик з гаслом "Слава Україні!" (відео)

Також у ролику звучить фраза "Белград, гори".

В интернеті з'явилося ще одне відео, на якому захисник збірної Хорватії Домагой Віда знову говорить лозунг "Слава Україні!".

Компанію Віді в ролику склав Івіца Оліч - екс-гравець збірної Хорватії, який зараз входить до тренерського штабу національної команди.

Віда також говорить "Белград, гори".

Захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда записав друге скандальне відео з гаслом «Слава Україні!»😂

Я вже зараз бачу розвив ватник пуканів🔥

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P.S Скоро ліберальне #FIFA заборонить національні кольори!



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Невідомо, коли саме було зняте це відео. Але, як повідомляє "Трибуна", Оліч увійшов до тренерського штабу збірної лише наприкінці минулого року, а в руках у Віди пиво Bud – офіційний партнер чемпіонату світу-2018.

Як повідомляв УНІАН, Домагой Віда потрапив у скандал у зв'язку з роликом на підтримку України, записаним після перемоги над збірною Росії в чвертьфінальному матчі ЧС-2018.

Футболіст отримав офіційне попередження від ФІФА, а його компаньйон Огнєн Вукоєвич був оштрафований і звільнений з тренерського штабу своєї команди.