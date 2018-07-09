Крім звільнення зі збірної Хорватії, Вукоєвич крупно оштрафований ФІФА через фразу "Слава Україні!"

ФІФА пояснює покарання хорвата його "неспортивною поведінкою".

ФІФА оштрафувала хорватського спеціаліста Огнена Вукоєвича, екс-гравця збірної і київського "Динамо", на 15 000 швейцарських франків (12,8 тисяч євро).

Про це повідомляє ТАСС.

Хорват оштрафований за неспортивну поведінку.

ФІФА при винесенні рішення врахувала факт вибачення Вукоєвича, а також оперативну реакцію Федерації футболу Хорватії, яка звільнила Огнєна зі збірної і позбавила акредитації на ЧС-2018.

Нагадаємо, після матчу Росія – Хорватія Домагой Віда і Огнен Вукоєвич записали відеозвернення зі словами «Слава Україні!».

Віда отримав попередження від ФІФА.

Цікаво відзначити, що Вукоєвич у відеоролику сказав лише: «Ця перемога за «Динамо» і Україну. Вперед, Хорватія!». Фраза «Слава Україні!» належить Віді.