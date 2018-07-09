ФФУ висловила підтримку Віді і звернулася з поясненнями до ФІФА і УЄФА

"Гасло "Слава Україні!" не містить жодного негативного змісту", - йдеться у заяві Федерації футболу України.

ФФУ оприлюднила заяву на підтримку футболіста збірної Хорватії і екс-гравця "Динамо" (Київ) Домагоя Віди, який зняв відео зі словами «Слава Україні!» після перемоги над Росією у матчі ЧС-2018.

"Федерація футболу України, як і мільйони українських уболівальників, обурена початком цькування гравця національної збірної Хорватії з футболу та колишнього гравця ФК «Динамо» (Київ) Домагоя Віди, яке почалося у Росії після того, як він оприлюднив відеопривітання «Слава Україні!».

У цій ситуації ми займаємо чітку і безкомпромісну позицію: футболіст, який багато років виступав за легендарний український клуб та заслужив шану його вболівальників, має право висловити вдячність та повагу до України та наших уболівальників! Жодні дисциплінарні правила ФІФА не містять норми, яка б забороняла такі дії.

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Гасло «Слава Україні!» є привітанням, вшануванням пам’яті загиблих, патріотичним символом незалежності, свободи та волелюбності українського народу, а також гаслом, яке часто використовується українськими вболівальниками для підбадьорювання своїх команд під час матчів. У той же час це гасло не містить жодного негативного чи образливого змісту, як і інші подібні гасла, наприклад, «Слава Хорватії!» чи «Слава Франції!».

Зважаючи на це, Федерація футболу України та її президент Андрій Павелко вважали за необхідне підтримати Домагоя Віду та оперативно направили звернення до ФІФА з відповідним поясненням щодо гасла «Слава Україні!», а також до УЄФА з проханням підтримати позицію ФФУ у ФІФА. На численні прохання журналістів та вболівальників додаємо копію цих звернень.

Від імені всієї футбольної спільноти України висловлюємо Домагою Віді подяку за публічний прояв поваги до України та вітаємо з виходом збірної Хорватії до півфіналу чемпіонату світу-2018", - йдеться у заяві ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, збірна Хорватії обіграла росіян у чвертьфіналі ЧС-2018. Після гри Домагой Віда та колишній гравець хорватської збірної і "Динамо" (Київ) Огнєн Вукоєвич зняли відео зі словами "Слава Україні!", яке викликало бурхливу реакцію в Росії.