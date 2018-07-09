Динамо мінімально обіграло на зборах румунську команду-середняка

Перемогу приніс гол 20-річного Богдана Ледньова.

Київське "Динамо" провело чергову контрольну зустріч в рамках підготовчого збору в Австрії. Суперником віце-чемпіона України була восьма команда чемпіонату Румунії - "Ботошані".

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Кияни здобули мінімальну перемогу - 1:0. Єдиний гол у матчі був забитий вже на 4-й хвилині - молодий Богдан Ледньов змістився з м'ячем з флангу ближче до центру і потужно пробив у "дев'ятку". За час, що залишився, динамівці не змогли розвинути перевагу.

Заради справедливості, слід зазначити, що "біло-сині" грали не основним складом.

«Динамо» Київ - «Ботошані» - 1:0

Гол: Ледньов, 4.

На 62-й хвилині Міхай ("Ботошані") не забив пенальті (вище воріт).

«Динамо»: Рудько (Маханьков, 46), Папа Гуйє (Шабанов, 63), Алібеков, Андрієвський, Ледньов, Михайличенко, Смирний, Морозюк, Сидорчук, Дегтярьов (Бесєдін, 82), Шапаренко.

На зборі в Австрії динамівці мають провести ще одну зустріч - 14 липня проти чеської "Вікторії" (Пльзень).