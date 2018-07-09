Президент Хорватського футбольного союзу: я проти того, щоб змішували футбол і політику

У Хорватії ще раз вибачилися за скандальний ролик зі словами "Слава Україні!"

Президент Хорватського футбольного союзу, відомий у минулому гравець Давор Шукер дав коментар щодо звільнення зі штабу збірної Хорватії Огнена Вукоєвича за ролик зі словами «Слава Україні!».

"Ми вибачаємося за те, що зробив Вукоєвич. Це не має відношення до Хорватського футбольного союзу. В цьому питанні підтримуємо ФІФА – ніякої політики у футболі. Акредитація Вукоєвича анульована. Він не може перебувати на стадіоні", - зазначив Давор Шукер у бесіді з журналістом російського "Спорт-Експресу".

Читайте такожХорватський футбольний союз звільнив зі збірної Вукоєвича після фрази "Слава Україні!"

"Недобре, коли політику і футбол змішують. Я проти цього. І розкритикував цей вчинок відразу ж, як тільки подивився відеозапис", – додав функціонер.

Як повідомляв УНІАН, після матчу Росія - Хорватія 29-річний футболіст хорватської збірної Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами «Слава Україні!».

Після цього ФІФА винесла Віді попередження. Вукоєвич був звільнений з тренерського штабу збірної Хорватії.

Цікаво відзначити, що Вукоєвич у скандальному відео сказав лише: «Ця перемога за «Динамо» і Україну. Вперед, Хорватія!». Слова «Слава Україні!» належать Віді.