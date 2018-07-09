На матч з Хорватією футболісти збірної Росії вийшли під допінгом - Bild

Російські гравці вдихали аміак в підтрибунному приміщенні на матчі з Хорватією в 1/4 фіналу ЧС, щоб отримати фізичну перевагу над суперником.

Футболісти збірної Росії підозрюються в застосуванні допінгу під час чемпіонату світу-2018.

Німецьке видання Bild опублікувало матеріал, у якому гравців російської збірної звинувачують у застосуванні допоміжних речовин для поліпшення свого фізичного стану під час матчів мундіалю.

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Як стверджує видання, російські гравці вдихали аміак (одна десята частина нашатирного спирту) у підтрибунному приміщенні на матчі з Хорватією в 1/4 фіналу, щоб отримати фізичну перевагу над суперником. При цьому журналісти визнають, що аміак не входить до числа заборонених препаратів, але, за словами запрошеного фахівця, ця речовина дає схожий ефект.

Як доказ своєї версії Bild опублікував фотографію захисника збірної Росії Іллі Кутєпова, який вдихає щось перед виходом на поле.

«Використання аміаку не заборонене. Але це абсурд з боку росіян стверджувати, що він так само поширений, як якийсь шампунь. Особливо на тлі існуючої роками у Росії системи державної підтримки допінгу», — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, збірна Росії вийшла у плей-офф чемпіонату світу, а в 1/8 фіналу несподівано обіграла збірну Іспанії в серії пенальті. Втім, далі чвертьфіналу господарям турніру пройти не вдалося - вони поступилися хорватам.