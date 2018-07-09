Хорватський футбольний союз звільнив зі збірної Вукоєвича після фрази "Слава Україні!" (відео)

Як йдеться у заяві ХФС, цей крок є "вибаченням перед російською громадськістю".

Хорватський футбольний союз прийняв рішення виключити зі складу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвича, який працював скаутом і займався аналізом суперників, після публікації відео, де вони з Домагоєм Відою кажуть «Слава Україні!» після перемоги над командою Росії.

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У заяві федерації футболу Хорватії, опублікованому на офіційному сайті організації, йдеться, що ролик, який зняв і виклав в інтернет Вукоєвич, є «спірним», а виключенням функціонера зі складу делегації на ЧС хорвати «вибачаються перед російською громадськістю за ці дії».

Раніше ФІФА винесла попередження Домагою Віді, але усувати гравця від решти матчів не стала.

Нагадаємо, незабаром після публікації відео Вукоєвич разом з Відою пояснили, що це був жарт, який адресувався численним вболівальникам, що підтримували Хорватію з України.