Квитки на матч Суперкубка України Шахтар - Динамо коштують від 60 гривень

15:38, 09 липня 2018
Футбол
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Футбол 24

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Найдешевші квитки коштують 60 гривень, найдорожчі – 1700. Їх вже можна придбати онлайн, але поки не в касах.

Матч за Суперкубок України пройде в Одесі в суботу, 21 липня. Початок - о 21.00. У ньому в 11-й раз зійдуться Динамо і Шахтар.

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Теги: #Суперкубок України#матч Шахтар - Динамо