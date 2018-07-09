Квитки на матч Суперкубка України Шахтар - Динамо коштують від 60 гривень
15:38, 09 липня 2018Футбол
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"Шахтар" і "Динамо" в 11-й раз зустрінуться у грі за Суперкубок.
Футбол 24
У продаж надійшли квитки на матч за Суперкубок України-2018 Шахтар – Динамо.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
Найдешевші квитки коштують 60 гривень, найдорожчі – 1700. Їх вже можна придбати онлайн, але поки не в касах.
Матч за Суперкубок України пройде в Одесі в суботу, 21 липня. Початок - о 21.00. У ньому в 11-й раз зійдуться Динамо і Шахтар.
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