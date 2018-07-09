Квитки на матч Суперкубка України Шахтар - Динамо коштують від 60 гривень

"Шахтар" і "Динамо" в 11-й раз зустрінуться у грі за Суперкубок.

У продаж надійшли квитки на матч за Суперкубок України-2018 Шахтар – Динамо.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Найдешевші квитки коштують 60 гривень, найдорожчі – 1700. Їх вже можна придбати онлайн, але поки не в касах.

Матч за Суперкубок України пройде в Одесі в суботу, 21 липня. Початок - о 21.00. У ньому в 11-й раз зійдуться Динамо і Шахтар.