Макрон прилетить до Росії лише на матч своєї збірної, зустрічі з Путіним не заплановано – Кремль

Спікер російського президента заявив, що російсько-французькі контакти на вищому рівні досить інтенсивні.

Президент Франції Емануель Макрон прилетить до Санкт-Петербурга тільки на матч збірних Франції та Бельгії у півфіналі Чемпіонату світу з футболу, зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним не планується.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Наскільки нам відомо, пан Макрон має на увазі прилетіти до Петербурга виключно на матч і одразу після цього залишити Санкт-Петербург, у свою чергу, графік президента не передбачає відвідування цього матчу», - сказав Пєсков.

Водночас він заявив, що російсько-французькі контакти на вищому рівні досить інтенсивні.

«У них склалися дуже добрі і конструктивні відносини, я маю на увазі президентів Путіна і Макрона, тому в даному випадку дефіциту спілкування у Росії з Францією на вищому рівні немає», - заявив прес-секретар російського президента.