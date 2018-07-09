Динамо готове підписати 25-річного бразильця, він вже на шляху в Україну

Сума трансферу може скласти 5 мільйонів євро.

Захисник бразильського клубу «Атлетіко Паранаенсе» Сідклей продовжить кар'єру в київському «Динамо», повідомляє Globo Esporte.

25-річний гравець, який виступає на позиції лівого захисника, в найближчі дні підпише контракт з "Динамо".

Ймовірно "Динамо" заплатить за нього 5 мільйонів євро.

Сідклей вже опублікував фото з аеропорту в оточенні рідних і близьких.

Слід зазначити, що на футболіста претендували донецький «Шахтар» і російський «Зеніт».

Останній сезон бразилець провів в оренді у складі «Корінтіанса». Він зіграв в 24 матчах, забив 3 голи і зробив 2 гольові передачі.

За професійну кар'єру Сідклей провів 173 матчі, забив 11 голів і зробив 10 гольових передач. Сідклей переважно грає зліва в захисті, але також може закрити фланги в півзахисті.

Як повідомляв УНІАН, першим новачком "Динамо" в це міжсезоння став бразилець Че Че, який вже забив дебютний гол за киян.