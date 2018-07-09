Посол Хорватії викинув у вікно диван після виходу збірної в півфінал ЧС-2018 (відео)

Щастю дипломата не було меж.

Посол Хорватії в азіатських країнах Крешо Главац опублікував у себе в Twitter відео, де святкує перемогу Хорватії над Росією.

Радість дипломата виявилася настільки бурхливою, що в результаті неї постраждав диван. У нападі радості Главац викинув цей предмет меблів у вікно.

We won...just... prehitilo sve pic.twitter.com/dX7qNQ6VVs — Krešo Glavač 🇭🇷 (@kresoglavac) July 7, 2018

Як повідомляв УНІАН, після перемоги збірної Хорватії над росіянами президент країни Колінда Грабар-Кітарович відзначила успіх в роздягальні команди разом з гравцями.

У півфіналі на хорватів чекає поєдинок проти Англії, який відбудеться у середу, 11 липня.