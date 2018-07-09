Посол Хорватії викинув у вікно диван після виходу збірної в півфінал ЧС-2018 (відео)
13:59, 09 липня 2018Футбол
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Щастю дипломата не було меж.
Хорвати радіють виходу збірної в півфінал ЧС-2018 / REUTERS
Посол Хорватії в азіатських країнах Крешо Главац опублікував у себе в Twitter відео, де святкує перемогу Хорватії над Росією.
Радість дипломата виявилася настільки бурхливою, що в результаті неї постраждав диван. У нападі радості Главац викинув цей предмет меблів у вікно.
We won...just... prehitilo sve pic.twitter.com/dX7qNQ6VVs— Krešo Glavač 🇭🇷 (@kresoglavac) July 7, 2018
Як повідомляв УНІАН, після перемоги збірної Хорватії над росіянами президент країни Колінда Грабар-Кітарович відзначила успіх в роздягальні команди разом з гравцями.
У півфіналі на хорватів чекає поєдинок проти Англії, який відбудеться у середу, 11 липня.
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