Посол Хорватії викинув у вікно диван після виходу збірної в півфінал ЧС-2018 (відео)

13:59, 09 липня 2018
Футбол
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Хорвати радіють виходу збірної в півфінал ЧС-2018 / REUTERS

Радість дипломата виявилася настільки бурхливою, що в результаті неї постраждав диван. У нападі радості Главац викинув цей предмет меблів у вікно.

Як повідомляв УНІАН, після перемоги збірної Хорватії над росіянами президент країни Колінда Грабар-Кітарович відзначила успіх в роздягальні команди разом з гравцями.

У півфіналі на хорватів чекає поєдинок проти Англії, який відбудеться у середу, 11 липня.

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Теги: #Хорватія#ЧМ-2018#збірна Хорватії