ПСЖ готує новий трансферний рекорд - 270 мільйонів євро за гравця Барселони

Після придбання Неймара рік тому парижани розраховують купити іншого зіркового бразильця - Коутіньйо.

Французький "ПСЖ" хоче підписати бразильського півзахисника "Барселони" Філіппе Коутіньйо.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За даними видання, "ПСЖ" готовий заплатити за Коутіньйо 270 мільйонів євро і встановити новий світовий трансферний рекорд. Попередній рекорд становить 222 млн євро - це сума, заплачена тим же "ПСЖ" "Барселоні" за перехід Неймара.

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"ПСЖ" поки не робив офіційний запит в "Барселону", а спілкувався лише з агентом футболіста. Відзначається, що відступні за півзахисника, які були встановлені каталонським клубом, становлять 400 млн, а контракт розрахований до 2023 року.

Минулого літа "ПСЖ" схожим чином забрав з "Барселони" Неймара – французи не вели переговорів з каталонським клубом, але узгодили трансфер через агентів, в результаті поставивши "Барселону" перед фактом.

Видання пише, що трансфером Коутіньйо керівники "ПСЖ" хочуть порадувати Неймара, з яким Філіппе Коутіньйо перебуває в дружніх стосунках, а також зробити команду більш конкурентоздатною в Лізі чемпіонів.

Коутіньйо став гравцем "Барселони" минулої зими, перейшовши за 125 мільйонів євро з "Ліверпуля". У минулому сезоні хавбек провів за "Барсу" 22 матчі, забивши 10 голів.