ПСЖ готує новий трансферний рекорд - 270 мільйонів євро за гравця Барселони
Французький "ПСЖ" хоче підписати бразильського півзахисника "Барселони" Філіппе Коутіньйо.
Про це повідомляє El Mundo Deportivo.
За даними видання, "ПСЖ" готовий заплатити за Коутіньйо 270 мільйонів євро і встановити новий світовий трансферний рекорд. Попередній рекорд становить 222 млн євро - це сума, заплачена тим же "ПСЖ" "Барселоні" за перехід Неймара.
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"ПСЖ" поки не робив офіційний запит в "Барселону", а спілкувався лише з агентом футболіста. Відзначається, що відступні за півзахисника, які були встановлені каталонським клубом, становлять 400 млн, а контракт розрахований до 2023 року.
Минулого літа "ПСЖ" схожим чином забрав з "Барселони" Неймара – французи не вели переговорів з каталонським клубом, але узгодили трансфер через агентів, в результаті поставивши "Барселону" перед фактом.
Видання пише, що трансфером Коутіньйо керівники "ПСЖ" хочуть порадувати Неймара, з яким Філіппе Коутіньйо перебуває в дружніх стосунках, а також зробити команду більш конкурентоздатною в Лізі чемпіонів.
Коутіньйо став гравцем "Барселони" минулої зими, перейшовши за 125 мільйонів євро з "Ліверпуля". У минулому сезоні хавбек провів за "Барсу" 22 матчі, забивши 10 голів.