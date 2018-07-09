Збірна Хорватії обіграла Росію у футболках, які пошили в Грузії

Товари, що виробляються в Грузії, не обкладаються митом. Вже кілька великих фірм перенесли туди свої потужності.

Збірна Хорватії, яка вийшла у півфінал чемпіонату світу з футболу в Росії, виступає у формі, яка виготовлена в Грузії. Нагадаємо, що у чвертьфіналі хорвати обіграли по пенальті збірну Росії і в півфіналі зіграють з Англією.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на сайт виробника спортивного одягу.

На етикетках і бирках футболок, які носять хорватські гравці, зазначено "Made in Georgia".

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Грузія та ЄС мають зону вільної торгівлі між собою. Точно такий же договір з Євросоюзом має і Україна. Товари, які виробляються в Грузії, не обкладаються митами. Оскільки робоча сила за європейськими мірками в Грузії дешева, а також діє дуже ліберальне законодавство для бізнесу, вже кілька великих виробників перенесли туди свої потужності і компанія Nike не виняток.

Як повідомляв УНІАН, після завершення чвертьфінального матчу ЧС-2018 Росія - Хорватія захисник хорватів Домогой Віда записав відео, на якому він разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем скандує: "Слава Україні!". Ролик викликав шквал обурення в Росії.

ФІФА винесла Вигляді попередження, хоча футболістові загрожувала дискваліфікація.

Федерація футболу України заступилася за Домагоя Віду.