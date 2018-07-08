Віда має право публічно висловлювати повагу до України - президент ФФУ

Андрій Павелко зазначив, що українська федерація оперативно встала на захист гравця хорватської збірної.

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував резонансне відео за участю хорватського футболіста Домагоя Віди після перемоги над Росією на ЧС-2018.

«Федерація футболу України та я особисто зайняли жорстку позицію в ситуації, що склалася навколо футболіста збірної Хорватії Домагоя Віди після перемоги команди в чвертьфіналі ЧС-2018: своєю яскравою грою і бійцівськими якостями Віда, як і вся збірна Хорватії, заслужив право взяти участь у півфіналі турніру!

У футболіста, який багато років захищав честь «Динамо» і жив у столиці України в дуже тяжкий для нашої країни час, залишилося тут багато друзів та вболівальників, які заслужили, щоб частинку цієї перемоги він присвятив саме їм.

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За останні кілька років звернення «Слава Україні!» стало для наших громадян символом незламності й патріотизму. І цілком природно, що людина, якій наша країна дала дуже багато, з великою повагою ставиться до неї, до її громадян. Він має право публічно висловити повагу і до України, і до її громадян.

Ми оперативно направили у відповідні органи ФІФА і УЄФА листи з метою захистити не тільки футболіста хорватської збірної, але і, в першу чергу, людину, яка має право на свою позицію і поважає нашу країну. І Віда зіграє в півфіналі ЧС-2018. Слава Хорватії! Слава Україні!» – написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, після матчу Росія - Хорватія 29-річний футболіст хорватської збірної Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами «Слава Україні!».

Пізніше ФІФА винесла Віді попередження.

Збірна Хорватії обіграла Росію у серії пенальті і вийшла в півфінал ЧС-2018.