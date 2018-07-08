Віда має право публічно висловлювати повагу до України - президент ФФУ
Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував резонансне відео за участю хорватського футболіста Домагоя Віди після перемоги над Росією на ЧС-2018.
«Федерація футболу України та я особисто зайняли жорстку позицію в ситуації, що склалася навколо футболіста збірної Хорватії Домагоя Віди після перемоги команди в чвертьфіналі ЧС-2018: своєю яскравою грою і бійцівськими якостями Віда, як і вся збірна Хорватії, заслужив право взяти участь у півфіналі турніру!
У футболіста, який багато років захищав честь «Динамо» і жив у столиці України в дуже тяжкий для нашої країни час, залишилося тут багато друзів та вболівальників, які заслужили, щоб частинку цієї перемоги він присвятив саме їм.
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За останні кілька років звернення «Слава Україні!» стало для наших громадян символом незламності й патріотизму. І цілком природно, що людина, якій наша країна дала дуже багато, з великою повагою ставиться до неї, до її громадян. Він має право публічно висловити повагу і до України, і до її громадян.
Ми оперативно направили у відповідні органи ФІФА і УЄФА листи з метою захистити не тільки футболіста хорватської збірної, але і, в першу чергу, людину, яка має право на свою позицію і поважає нашу країну. І Віда зіграє в півфіналі ЧС-2018. Слава Хорватії! Слава Україні!» – написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляв УНІАН, після матчу Росія - Хорватія 29-річний футболіст хорватської збірної Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами «Слава Україні!».
Пізніше ФІФА винесла Віді попередження.
Збірна Хорватії обіграла Росію у серії пенальті і вийшла в півфінал ЧС-2018.