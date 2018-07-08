Тайсон заявив, що хоче піти з Шахтаря

Контракт 30-річного хавбека з "гірниками" закінчується в 2021 році.

Бразильський півзахисник «Шахтаря» Тайсон заявив про своє бажання змінити команду. 30-річний футболіст хотів би повернутися до складу бразильського «Інтернасьонала», за який він виступав на початку своєї кар'єри.

«Я збираюся поговорити зі своїм агентом, адже питання з моїм майбутнім залишається відкритим. Ми постійно з ним розмовляємо, оскільки я хочу повернутися в «Інтернасьонал». Я дуже люблю вболівальників цього клубу. Але мені потрібно обговорити нюанси з менеджером», – сказав Тайсон в інтерв'ю ESPN Brazil.

Бразилець виступав за «Інтернасьонал» у 2008-2010 роках. На його рахунку 91 матч, 9 голів і 9 гольових передач у складі бразильського клубу.

Контракт 30-річного бразильського гравця з "гірниками" закінчується влітку 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, Тайсон потрапив у список 23 гравців збірної Бразилії на ЧС-2018, однак не зіграв на турнірі жодної хвилини.