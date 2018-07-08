Хорватський футбольний союз: "Слава Україні!" - це відповідь на підтримку, отриману хорватами з боку українців

У Хорватії офіційно прокоментували відео за участю футболіста Домагоя Віди.

Хорватський футбольний союз виступив із заявою з приводу інциденту зі скандуванням «Слава Україні!» членами національної збірної Хорватії після переможного матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 з Росією.

«Хорватський футбольний союз хотів би підкреслити, що вищезазначені висловлювання – просто відповідь на численні повідомлення підтримки, отримані з України під час ЧС-2018, враховуючи який великий внесок внесли Віда і Вукоєвич, коли виступили за київське «Динамо», - говориться в заяві ХФС на сайті організації.

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Тим не менш Хорватський футбольний союз попросив Віду, Вукоєвича і всіх інших членів команди утриматися від будь-яких повідомлень, які в майбутньому можуть бути інтерпретовані як політичні.

Хорватський футбольний союз і збірна Хорватії повністю підтримують принципи боротьби з будь-якою формою нетерпимості у футболі і змішуванням політики зі спортом», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, після матчу Росія - Хорватія захисник збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами «Слава Україні!».

Пізніше Віда заявив, що це відео – жарт. ФІФА винесла Віді попередження.

Збірна Хорватії обіграла Росію у серії пенальті і вийшла в півфінал ЧС-2018.