Динамо зіграло внічию з Люцерном на зборах в Австрії (відео)

На гол швейцарської команди український віце-чемпіон відповів суперголом Бесєдіна.

Київське "Динамо" провело черговий спаринг під час підготовчого збору в Австрії.

Віце-чемпіони України зіграли внічию з швейцарським "Люцерном".

Перший тайм пройшов з перевагою киян, яка, однак, не була реалізована у голи. У другому таймі "Динамо" пропустило першим, давши можливість супернику відзначитися в контратаці. Однак незабаром Бесєдін потужним дальнім ударом у "дев'ятку" відновив рівновагу.

Українська команда мала виривати перемогу, але чудова комбінація за участю Шапаренка і Вербича до взяття воріт не призвела.

Динамо — Люцерн 1:1

Голи: Бесєдін, 68 — Гретер, 58

Динамо: Бойко (Бущан, 46), Кендзьора, Бурда, Кадар, Шабанов (Морозюк, 64), Че Че (Сидорчук, 71), Буяльський (Андрієвський, 80), Калитвинцев (Ледньов, 64), Вербич, Шепелєв (Шапаренко, 71), Бесєдін.

У понеділок, 9 липня, команда Олександра Хацкевича зіграє проти румунського "Ботошані".