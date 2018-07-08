Динамо зіграло внічию з Люцерном на зборах в Австрії (відео)
Київське "Динамо" провело черговий спаринг під час підготовчого збору в Австрії.
Віце-чемпіони України зіграли внічию з швейцарським "Люцерном".
Перший тайм пройшов з перевагою киян, яка, однак, не була реалізована у голи. У другому таймі "Динамо" пропустило першим, давши можливість супернику відзначитися в контратаці. Однак незабаром Бесєдін потужним дальнім ударом у "дев'ятку" відновив рівновагу.
Українська команда мала виривати перемогу, але чудова комбінація за участю Шапаренка і Вербича до взяття воріт не призвела.
Динамо — Люцерн 1:1
Голи: Бесєдін, 68 — Гретер, 58
Динамо: Бойко (Бущан, 46), Кендзьора, Бурда, Кадар, Шабанов (Морозюк, 64), Че Че (Сидорчук, 71), Буяльський (Андрієвський, 80), Калитвинцев (Ледньов, 64), Вербич, Шепелєв (Шапаренко, 71), Бесєдін.
У понеділок, 9 липня, команда Олександра Хацкевича зіграє проти румунського "Ботошані".