Хорватський футболіст Віда уник дискваліфікації ФІФА за вигук "Слава Україні!"

18:33, 08 липня 2018
Футбол
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Домагой Віда / REUTERS

ФІФА не стала карати захисника збірної Хорватії Домагоя Віду за поведінку після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Росії, а лише винесла попередження, повідомляє британський журналіст Associated Press Джеймс Еллінгворт в «твіттері».

«Віда не буде дискваліфікований на півфінальний матч ЧС-2018 проти Англії. Він отримав тільки формальне попередження від ФІФА», – написав Еллінгуорт.

Також журналіст додав скрін зі словами представника ФІФА.

«Ми можемо підтвердити, що дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Домагою Віді за його висловлювання на відео, викладеному після матчу чемпіонату світу між збірними Росії та Хорватії», – повідомляє департамент ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, після матчу Росія - Хорватія 29-річний футболіст разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами «Слава Україні!». Пізніше Віда заявив, що це відео – скоріше жарт, і воно було адресоване його друзям по київському "Динамо", за яке хорват виступав раніше.

ФІФА, як відомо, не схвалює політичні висловлювання та акції футболістів.

Повідомлялося, що Домагою Віді загрожувало покарання у вигляді дискваліфікації на два матчі і штрафу.

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Теги: #ФІФА#Домагой Віда