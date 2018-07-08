Збірна Іспанії звільнила тренера, з яким поступилася Росії в 1/8 фіналу ЧС-2018

Іспанці під керівництвом Йєрро не зуміли потрапити у чвертьфінал ЧС, програвши у серії пенальті росіянам.

Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) оголосила, що Фернандо Йєрро більше не є тренером збірної Іспанії.

50-річний фахівець також відмовився повернутися на посаду спортивного директора організації, яку обіймав до цього, повідомляє офіційний сайт RFEF.

Нагадаємо, Йєрро став головним тренером збірної Іспанії після відставки Хулена Лопетегі за день до старту ЧС-2018. З листопада 2017-го він працював спортивним директором RFEF. Аналогічну посаду Йєрро обіймав з 2007-го по 2011 рік.

На ЧС-2018 під керівництвом Йєрро збірна Іспанії дійшла до 1/8 фіналу, де програла Росії (1:1, 3:4 – по пенальті).