Збірна Іспанії звільнила тренера, з яким поступилася Росії в 1/8 фіналу ЧС-2018

16:01, 08 липня 2018
Футбол
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Фернандо Йєрро / rfef.es

50-річний фахівець також відмовився повернутися на посаду спортивного директора організації, яку обіймав до цього, повідомляє офіційний сайт RFEF.

Нагадаємо, Йєрро став головним тренером збірної Іспанії після відставки Хулена Лопетегі за день до старту ЧС-2018. З листопада 2017-го він працював спортивним директором RFEF. Аналогічну посаду Йєрро обіймав з 2007-го по 2011 рік.

На ЧС-2018 під керівництвом Йєрро збірна Іспанії дійшла до 1/8 фіналу, де програла Росії (1:1, 3:4 – по пенальті).

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Теги: #ЧС-2018#збірна Іспанії з футболу