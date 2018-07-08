Збірна України серед 19-річних вирушила на Євро-2018 без голкіпера Реала Луніна

Українці опинилися у вісімці найсильніших команд Європи свого віку.

Збірна України з футболу серед 19-річних вирушила у Фінляндію для участі у фінальній частині Євро-2018 (U-19).

Голкіпер Андрій Лунін, який нещодавно став гравцем мадридського "Реала", не поїхав з командою. Замість нього в збірну викликаний воротар "Чорноморця" Андрій Кожухар.

17 липня українці стартують у фінальній частині чемпіонату Європи серед гравців до 19 років. Перший матч - проти однолітків з Франції. 20 липня відбудеться зустріч з Англією, а 23-го – з Туреччиною, повідомляє сайт ФФУ.

Повний склад збірної України U-19 виглядає таким чином:

Воротарі: Андрій Кожухар («Чорноморець»), Владислав Кучерук («Динамо» Київ), Дмитро Резник («Ворскла» Полтава).

Читайте такожУкраїнський голкіпер Лунін ставши гравцем Реала

Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко, Денис Попов (обидва – «Динамо» Київ), Ігор Снурницин («Олімпік» Донецьк), Олег Веремеєнко («Карпати» Львів), Дмитро Семенов («Олександрія»), Олександр Сафронов («Дніпро-1», Дніпро).

Півзахисники: Олексій Хахльов («Алавес», Іспанія), Сергій Булєца («Динамо» Київ), Максим Чех («Шахтар» Донецьк), Кирило Дришлюк («Зірка» Кропивницький), Микола Мусолітін («Чорноморець» Одеса), Олександр Беляєв («Дніпро-1», Дніпро).

Нападник: Георгій Цитаішвілі («Динамо» Київ), Андрій Кулаков, Олексій Кащук (обидва – «Шахтар» Донецьк), Андрій Ременюк («Карпати» Львів), Владислав Супряга («Дніпро-1», Дніпро).

Команда буде жити у фінському місті Вааса.

Крім Франції, Англії і Туреччини, які стануть суперниками України у групі, іншими учасниками Євро є збірні Італії, Португалії, Норвегії та Фінляндії. У півфінал турніру вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи.

Фінальна частина чемпіонату Європи буде проходити з 16-го по 29 липня у Фінляндії.