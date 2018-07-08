Ярмоленко стане гравцем англійського Вест Хема

"Боруссія" та "Вест Хем" вже узгодили всі умови трансферу.

Український півзахисник, який виступав за дортмундську «Боруссію», Андрій Ярмоленко узгодив умови контракту з англійським «Вест Хемом».

Про це повідомляє Sky Sports.

«Боруссія» (Дортмунд) і лондонський «Вест Хем» домовилися про ціну трансферу 28-річного українця і тепер на гравця чекає медогляд.

Сума трансферу складе 17,5 млн фунтів (19,7 млн євро).

На цьому тижні Ярмоленко пройде медогляд на передсезонній тренувальній базі «Вест Хема» в Швейцарії.

Зазначимо, що з «Динамо» в «Боруссію» Ярмоленко перейшов в серпні минулого року за 25 млн євро.

Раніше вже повідомлялося, що «Боруссія» звільнила Ярмоленка від тренувань, щоб він міг провести переговори з іншим клубом.