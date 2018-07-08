Ярмоленко стане гравцем англійського Вест Хема
14:03, 08 липня 2018Футбол
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"Боруссія" та "Вест Хем" вже узгодили всі умови трансферу.
Андрій Ярмоленко не зміг закріпитися в основному складі "Боруссії" (Дортмунд) / UA-Футбол
Український півзахисник, який виступав за дортмундську «Боруссію», Андрій Ярмоленко узгодив умови контракту з англійським «Вест Хемом».
Про це повідомляє Sky Sports.
«Боруссія» (Дортмунд) і лондонський «Вест Хем» домовилися про ціну трансферу 28-річного українця і тепер на гравця чекає медогляд.
Сума трансферу складе 17,5 млн фунтів (19,7 млн євро).
На цьому тижні Ярмоленко пройде медогляд на передсезонній тренувальній базі «Вест Хема» в Швейцарії.
Зазначимо, що з «Динамо» в «Боруссію» Ярмоленко перейшов в серпні минулого року за 25 млн євро.
Раніше вже повідомлялося, що «Боруссія» звільнила Ярмоленка від тренувань, щоб він міг провести переговори з іншим клубом.
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