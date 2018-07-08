Гравець збірної Хорватії Віда може бути дискваліфікований ФІФА за гасло "Слава Україні!"

Відео зі словами підтримки українського народу викликало хвилю обурення в Росії.

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда може бути дискваліфікований за відеозвернення, яке він записав разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем після перемоги над Росією на чемпіонаті світу-2018.

Про це пише The Sun.

"ФІФА обробляє різні звіти про матчі, зокрема потенційні докази з цього питання. Зрозумійте, поки ми не оцінимо всю наявну інформацію, ми не зможемо давати коментарі", – заявили у ФІФА на запит британського видання. Зазначимо, що ФІФА, згідно зі статутом, засуджує політичні виступи футболістів.

Відсторонення Віди може бути вигідне для збірної Англії, яка тепер зіграє з Хорватією у півфіналі ЧС-2018.





Відео, на якому звучать слова Домагоя Віди "Слава Україні!", викликало хвилю обурення в Росії.

На уточнююче запитання російських журналістів, чи мав він на увазі у ролику, що перемога була для України, Віда заявив: "Ні. Ця перемога – для Хорватії. Ніякої політики. Це жарт. У "Динамо" (Київ) у мене багато друзів, нічого іншого я не мав на увазі".

Віда, який забив гол росіянам, також висловив упевненість, що в Росії зрозуміють, що це жарт і додав, що поважає російський народ.

Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії вийшла в півфінал ЧС-2018, обігравши Росію в серії післяматчевих пенальті.

Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович була присутня на трибунах в Сочі, а після матчу бурхливо відсвяткувала перемогу з футболістами збірної в роздягальні.