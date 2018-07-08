Президент Хорватії бурхливо відсвяткувала перемогу над Росією в роздягальні своєї збірної (відео)

Колінда Грабар-Кітарович разом з футболістами раділа перемозі у чвертьфіналі ЧС-2018.

Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу прийшла в роздягальню національної збірної Хорватії, щоб привітати гравців з перемогою.

Хорвати в суботу в Сочі здолали російських футболістів у серії післяматчевих пенальті. Грабар-Кітарович спостерігала за грою з ложі разом з главою ФІФА Джанні Інфантіно.

In the sea of men all in blues, the bright spot in red/white checked shirt and red trousers is President Kolinda Grabar-Kitarović celebrating #CRO#WorldCup win against #UKR in the locker room 💃🏾. This is the spirit. This is why football is the beautiful game 😆 pic.twitter.com/bxQEwSwU7R — Victoria Uwonkunda (@Msuwonkunda) July 7, 2018

Після матчу Хорватський футбольний союз (HNS) опублікував у своєму офіційному акаунті в Twitter фотографію, на якій Грабар-Кітарович, одягнена в майку національної команди, радіє перемозі в роздягальні разом з футболістами і членами штабу.

Як повідомляв УНІАН, після матчу Росія - Хорватія гравці хорватської збірної записали відео для українців зі словами "Слава Україні!".