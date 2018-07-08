Президент Хорватії бурхливо відсвяткувала перемогу над Росією в роздягальні своєї збірної (відео)

12:40, 08 липня 2018
Футбол
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Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович на матчі в Сочі Росія - Хорватія / REUTERS

Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу прийшла в роздягальню національної збірної Хорватії, щоб привітати гравців з перемогою.

Хорвати в суботу в Сочі здолали російських футболістів у серії післяматчевих пенальті. Грабар-Кітарович спостерігала за грою з ложі разом з главою ФІФА Джанні Інфантіно.

Після матчу Хорватський футбольний союз (HNS) опублікував у своєму офіційному акаунті в Twitter фотографію, на якій Грабар-Кітарович, одягнена в майку національної команди, радіє перемозі в роздягальні разом з футболістами і членами штабу.

Як повідомляв УНІАН, після матчу Росія - Хорватія гравці хорватської збірної записали відео для українців зі словами "Слава Україні!".

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Теги: #Хорватія#ЧС-2018 у Росії#збірна Хорватії