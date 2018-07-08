Хорватські гравці після перемоги над Росією на ЧС-2018 записали звернення до українців (відео)

"Слава Україні!" пролунало після матчу хорватів і росіян.

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда і колишній гравець національної команди Огнен Вукоєвич після перемоги над Росією в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 з футболу записали відеоролик, адресований українцям і вболівальникам київського «Динамо», за яке вони колись виступали.

«Слава Україні!» - вигукнув Віда.

«Ця перемога для «Динамо» і України», - сказав Вукоєвич.

Домагой Віда в матчі проти Росії був одним з кращих на полі. Він забив гол в овертаймі, а потім реалізував післяматчевий пенальті.

Віда виступав за київське "Динамо" з 2013-го по 2017 роки, Вукоєвич, також екс-гравець "Динамо", в 2017 році був призначений на посаду менеджера у "Динамо" по країнам Балканського регіону, Східної та Центральної Європи.

Як повідомляв УНІАН, збірна Хорватії обіграла росіян в серії післяматчевих пенальті і стала останнім чвертьфіналістом ЧС-2018.