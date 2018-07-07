Хорвати обіграли Росію в серії пенальті і стали останніми півфіналістами ЧС-2018

Матч завершився в серії пенальті з рахунком 4:3.

На чемпіонаті світу з футболу завершився останній матч 1/4 фіналу, в якому зустрічалися збірні Росії та Хорватії.

Гра завершилася з рахунком 2:2 (4:3 - у серії пенальті) на користь Хорвавтії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч виявився рівним, конкурентним і завершився лише в серії пенальті..

Росіяни обережно почали матч, але першими відкрили рахунок, коли відмінний удар з дальньої дистанції по хитромудрій території вдався Денису Черишеву. Хорвати відігралися до перерви, коли Анджей Крамарич завдав удару у відповідь.

У другому таймі голів не було. А в овертаймі спочатку Домагой Віда забив гол і вивів ховатов вперед, але натуралізований російський бразилець Маріо Фернандес зрівняв рахунок - 2 :2.

У серії пенальті росіяни не реалізували два удари, а хорвати - один. Вирішальний гол забив Іван Ракітіч - 4:3.

У півфіналі збірна Хорватії зіграє з командою Англії, яка раніше сьогодні обіграла команду Швеції (2:0).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.