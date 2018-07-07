Збірна Англії впевнено обіграла Швецію у чвертьфіналі ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 2:0.

На чемпіонаті світу з футболу завершився третій матч 1/4 фіналу, в якому збірна Англії обіграла команду Швеції.

Матч завершився з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Англійці мали солідну і впевнену перевагу протягом усього матчу, забивши по голу в кожному з таймів.

На 30-й хвилині після навісу з кутового Харрі Магуайр перестрибнув Форсберга і головою відправив м'яч у ворота. А після перерви, на 59-й хвилині Лінгард з правого флангу зробив м'який навіс на дальню штангу, і Делі Аллі також головою відправив м'яч у ворота.

Команда Швеції мала ряд моментів, але забити хоча б один гол так і не зуміла. Плюс, чудовий матч провів голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд.

Команда Англії вийшла в півфінал ЧС вперше з 1990-го року.

У півфіналі збірна Англії зіграє з переможцем матчу Росія - Хорватія, який відбудеться сьогодні увечері.

Напередодні, у п'ятницю, у півфінал вийшли команди Франції (обіграла Уругвай - 2:0) і Бельгії (обіграла Бразилію - 2:1).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.