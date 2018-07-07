"Реал" підняв ціну за Роналду зі 100 до 150 мільйонів євро

У мадридському клубі продовжують перешкоджати операції з переходу кращого гравця команди.

Мадридський "Реал" змінив умови продажу свого кращого бомбардира та гравця національної збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Якщо раніше повідомлялося, що "Реал" готовий відпустити Кріштіану за 100 млн євро, то зараз видання La Stampa запевняє, що президент "вершкових" Флорентіно Перес має намір виручити за португальця 150 мільйонів євро, повідомляє Football.ua.

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Більш того, пропозиції нижче 130 мільйонів навіть не будуть розглядатися. При цьому видання запевняє, що перехід КриРо — питання часу.

Раніше колишній генеральний директор "Ювентуса" Лучано Моджі повідомив, що Роналду вже пройшов медогляд і підписав контракт з Ювентусом.