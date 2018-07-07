Тіте залишиться тренером збірної Бразилії після поразки від Бельгії у чвертьфіналі ЧС-2018

Бразильська конфедерація футболу збереже довіру до нинішнього наставника національної команди.

Конфедерація футболу Бразилії (CBF) продовжує довіряти Тіте, незважаючи на те, що збірна під його керівництвом програла у чвертьфіналі ЧС.

CBF готова запропонувати наставнику збірної контракт ще на чотири роки, повідомляє SportArena з посиланням на Globo Esporte.

Сам Тіте не збирається приймати рішення, поки не повернеться додому. Він планує повернутися в Бразилію і, через якийсь час, спокійно все обміркувати.

Читайте такожЗбірна Бельгії вибила Бразилію з ЧС-2018 у чвертьфіналі

57-річний Аденор Леонардо «Тіте» Бакки став тренером збірної Бразилії в червні 2016 року. Під його керівництвом збірна зіграла 26 матчів, в яких здобула 20 перемог, чотири рази зіграла нічиї та зазнала двох поразок.

На чемпіонаті світу-2018 бразильці завершили свої виступи на стадії чвертьфіналу, поступившись збірній Бельгії (1:2).