Збірна Бельгії вибила Бразилію з ЧС-2018 у чвертьфіналі

Гра завершилася з рахунком 2:1.

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився другий матч 1/4 фіналу, в якому зустрічалися команди Бельгії та Бразилії.

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бельгійці потужно почали гру і в першому таймі створили собі пристойний запас у два голи. На 13-й хвилині бразилець Фернандіньо після подачі кутового гравця збірної Бельгії головою зрізав м'яч у власні ворота. А ближче до кінця тайму, на 31-й хвилині, Кевін ДеБрюйне подвоїв перевагу своєї команди красивим ударом в дальній нижній кут воріт - 2:0.

У другому таймі бельгійці контролювали хід гри до 76-ї хвилини, поки Ренато Аугусто, що вийшов за кілька хвилин до цього на заміну, не ударом головою вразив ворота суперника - 1:2. Час, що залишився, бразильці провели в атаці, мали повне преитмущество, але так і не змогли зрівняти рахунок.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в іншому чвертьфіналі команда Франції обіграла збірну Уругваю - 2:0.

Півфінал Франція - Бельгія відбудеться 10 червня.

Чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.