Знаменитий італійський воротар Буффон підписав контракт з французьким ПСЖ

Чемпіон світу в складі збірної Італії підписав контракт за схемою "1+1".

Екс-голкіпер італійського "Ювентуса" (Турин) Джанлуїджі Буффон продовжить свою кар'єру у Франції і підписав контракт з "Парі Сен-Жермен".

Контракт підписано за схемою "1+1", на рік з можливістю пролонгації ще на один рік, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

40-річний уродженець Тоскани почав свою кар'єру в "Пармі" в 1995-му році, а в 2001-му - перейшов в "Ювентус". З командою він виграв 11 титулів чемпіона Італії, 4 титулу Кубка і 5 - Суперкубків Італії. Також він з командою тричі виходив у фінал Ліги чемпіонів УЄФА, але так і не зумів виграти найпрестижніший клубний трофей в Європі.

Зі збірною Італії він ставав чемпіоном світу-2006 і віце-чемпіоном Європи-2012.

"Парі-Сен-Жермен" є провідним клубом Франції, але також протягом багатьох років безуспішно намагається виграти Лігу чемпіонів УЄФА.