СБУ заборонила в'їзд в Україну угорцям, які зіграли на чемпіонаті невизнаних держав - документ

Організаторам та учасникам "команди" з числа громадян Угорщини заборонено в'їзд на територію України, а щодо громадян України - ініційовано позбавлення спортивних ліцензій.

Організаторам та учасникам "команди" "Карпаталья" з числа громадян Угорщини заборонено в'їзд на територію України, а щодо громадян України - ініційовано позбавлення спортивних ліцензій.

Таку відповідь надали в Службі безпки України народному депутату Андрію Іллєнко щодо запиту про участь команди "Карпаталья" в чемпіонаті невизнаних країн, повідомив депутат у своєму Facebook.

"Встановлено, що команда під назвою Karpatalja (в перекладі з угорської" Закарпаття ") сформована з ініціативи угорської сторони з числа етнічних угорців, частина з яких мають закарпатське походження (народилися в Закарпатській області)", - йдеться в документі.

Крім того, СБУ оголосила офіційні застереження двом гравцям-громадянам України зі складу команди і ініціювала перед Федерацією футболу України розгляд питання про позбавлення їх відповідних спортивних ліцензій.

"Організаторам та членам команди з числа громадян Угорщини заборонено в'їзд на територію України", - підсумовується в документі.

Як повідомляв УНІАН, команда "Карпаталья" (угорською - "Закарпаття") була задіяна в проведенні турніру під егідою ConIFA (Конфедерація незалежних футбольних ассоціацій).