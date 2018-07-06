Збірна Франції обіграла Уругвай і стала першим півфіналістом ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 2:0.

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився перший матч 1/4 фіналу, в якому зустрічалися збірні Франції та Уругваю.

Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Французи мали відчутну перевагу над суперником, який, у свою чергу, мав великі кадрові проблеми в цій грі. Зокрема, не зміг вийти на поле головний бомбардир уругвайської команди Кавані.

Свою перевагу французи реалізували в гол на 40-й хвилині, коли Рафаель Варан прекрасним ударом відкрив рахунок у матчі. А в середині другого тайму, на 61-й хвилині, Антуан Грізманн завдав несильного удару прямо у воротаря з центру поля, але голкіпер уругвайської команди Фернандо Муслера грубо помилився, не зумівши зловити м'яч і упустивши його за лінію воріт - 2:0.

Суперник збірної Франції по півфіналу визначиться сьогодні ввечері, в грі Бразилія - Бельгія.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.