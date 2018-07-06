Струс мозку у воротаря "Ліверпуля" Каріуса у фіналі ЛЧ офіційно підтверджено

У гравця було виявлено 26 з 30 маркерів струсу, заявив головний тренер команди Юрген Клопп.

Головний тренер анлийского "Ліверпуля" німецький фахівець Юрген Клопп вперше розповів про струс мозку воротаря Лоріса Кариуса у фінальному матчі Ліги чемпіонів, програному мадридському "Реалу" у травні в Києві.

Воротар повернувся в Мелвуд в понеділок, щоб почати передсезонний тренінг з «Ліверпулем» і, ймовірно, зіграє в контрольній зустрічі у суботу з «Честером», повідомляє офіційний сайт ФК "Ліверпуль".

На питання, чи повинен він міняти основного голкіпера перед сезоном 2018-19, Клопп зазначив: "У нас все в порядку. Не знаю, що люди навигадували. Єдине, що я можу сказати, що це був струс мозку під час гри", - зазначив Клопп.

Читайте такожМайже весь другий тайм фіналу ЛЧ воротар "Ліверпуля" грав зі струсом мозку - ЗМІ

"Той хто пережив струсу мозку розуміє, що це важко відчути відразу і явно. У Лоріса був стукіт в голову, і він відчув це, але він не знав, що у нього струс мозку", - додав Клопп.

"Мені потрібно було декілька днів, чесно кажучи, щоб прийняти факт поразки і розібратися в ситуації. Це було не так просто", - підсумував німецький фахівець.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Ліги чемпіонів-2018 в Києві, на НСК "Олімпійський", англійський "Ліверпуль" програв іспанському "Реалу" з Мадрида. Каріус допустив у тому матчі кілька "дитячих" помилок, пропускаючи легкі голи.