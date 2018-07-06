Динамо і Шахтар зробили пропозиції щодо трансфера бразильського захисника Сідклея

Футболіст «Атлетико Паранаенсе» може продовжити кар'єру в одному з українських топ-клубів.

25-річний лівий захисник бразильського футбольного клубу «Атлетіко Паранаенсе» Сідклей може продовжити кар'єру в донецькому «Шахтарі» або київському «Динамо».

«Атлетико Паранаенсе» вже отримав пропозиції про трансфер від «Динамо», «Шахтаря», а також від російського «Зеніту» із Санкт-Петербурга. На даний момент кращі умови запропонував київський клуб, повідомляє Sport.ua з посиланням на бразильське видання Globo.

За свого футболіста «Атлетіко Паранаенсе» хоче виручити €4 мільйони.

З лютого поточного року Сідклей виступає за «Корінтіанс» на правах оренди. Угода розрахована до кінця грудня.

Всього в поточному сезоні Сідклей провів за «Корінтіанс» 16 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.

Найчастіше Сідклей виступає на позиції лівого захисника, але може також зіграти зліва і праворуч у півзахисті.

Контракт футболіста з «Атлетіко Паранаенсе» розрахований до кінця червня 2019-го року.