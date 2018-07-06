УЄФА дозволив четверту заміну в додатковий час футбольного матчу

В турнірах УЄФА вступають в силу поправки до правил футболу.

У ряді турнірів УЄФА негайно вступають у силу деякі поправки до правил гри.

Поправки санкціоновані Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB) - органом, який регулює правила футболу. Вони стосуються кількості замін; додаткових замін у додатковий час; максимальної кількості запасних у заявці на матч; кількості і розташування додаткових технічних крісел; а також використання електронних засобів комунікації в технічній зоні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Поправки до правил:

Кількість замін

• кожна команда може зробити до п'яти замін;

• щоб зробити заміни, кожна команда може зупинити гру не більше трьох разів;

• якщо матч переходить в додатковий час, кожна команда може зупинити гру до чотирьох разів за умови, що принаймні одна з цих зупинок відбувається у додатковий час;

• заміни, зроблені в перерві основного часу, в паузі перед початком додаткового часу і в перерві додаткового часу не скорочують кількість відведених команді зупинок гри;

• замінений гравець більше не може брати участь у матчі.

Ці правила застосовні до наступних турнірів УЄФА:

• Юнацька ліга УЄФА 2018/19

• Чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років 2018/19

• Чемпіонат Європи серед юнаків до 19 років 2018/19

• Чемпіонат Європи серед дівчат до 17 років 2018/19

• Чемпіонат Європи серед дівчат до 19 років 2018/19

Четверті заміни в додатковий час

В основний час команди можуть зробити максимум по три заміни. Якщо матч переходить у додатковий час команди мають право на одну додаткову заміну в наступних турнірах УЄФА:

• Ліга чемпіонів УЄФА 2018/19

• Ліга Європи УЄФА 2018/19

• Суперкубок УЄФА 2018

• Ліга чемпіонів УЄФА серед жінок 2018/19

• Чемпіонат Європи 2018-20

• Чемпіонат Європи серед жінок 2019-21

• Кубок регіонів УЄФА 2018/19

Також четверта заміна буде дозволена в наступних турнірах:

• Ліга націй УЄФА 2018/19 - фінальна стадія

• Європейська кваліфікація чемпіонату світу серед жінок 2019 - перший та другий раунди стикові

• Чемпіонат Європи серед молоді 2017-19 - стикові матчі, півфінали, фінал і матч за путівку на Олімпіаду в фінальному турнірі в Італії (червень 2019)

• Чемпіонат Європи серед дівчат до 19 років 2017/18 - півфінали і фінал у фінальному турнірі в Швейцарії (липень 2018)

• Чемпіонат Європи серед юнаків до 19 років 2017/18 - півфінали, фінал і матч за путівку на чемпіонат світу серед молоді у фінальному турнірі у Фінляндії (липень 2018)

Якщо в основний час команда зробила менше трьох замін, то вона не втрачає невикористані заміни в додатковий час і отримує право на четверту заміну.

Максимальна кількість запасних у заявці на матч

У наступних турнірах УЄФА команда може внести до 12 запасних у заявку на матч:

• Суперкубок УЄФА 2018

• Чемпіонат Європи серед молоді 2017-19 (фінальний турнір)

• Ліга націй УЄФА 2018/19 (всі матчі)

• Чемпіонат Європи 2018-20 (всі матчі)

• Чемпіонат Європи серед жінок 2019-21 (фінальний турнір)

У наступних турнірах УЄФА команда може внести до 9 запасних у заявку на матч:

• Кубок регіонів УЄФА 2018/19 (фінальний турнір)

• Чемпіонат Європи серед юнаків до 19 років 2018/19 (всі матчі)

• Чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років 2018/19 (всі матчі)

• Чемпіонат Європи серед дівчат до 19 років 2018/19 (всі матчі)

• Чемпіонат Європи серед дівчат до 17 років 2018/19 (всі матчі)

У наступних турнірах УЄФА зберігається правило, згідно з яким команда може внести до 7 запасних у заявку на матч:

• Ліга чемпіонів УЄФА серед жінок 2018/19

• Юнацька ліга УЄФА 2018/19

• Європейська кваліфікація чемпіонату світу серед жінок 2019

• Чемпіонат Європи серед жінок 2019-21 – кваліфікація і стикові матчі

• Чемпіонат Європи серед молоді 2017-19 – кваліфікація і стикові матчі

• Ліга чемпіонів УЄФА 2018/19 – всі раунди, крім фіналу, де дозволено мати 12 запасних

• Ліга Європи УЄФА 2018/19 – всі раунди, крім фіналу, де дозволено мати 12 запасних

• Кубок регіонів УЄФА 2018/19 – кваліфікація

Використання електронних засобів комунікації в технічній зоні

Поправка, яка негайно вступає в силу в турнірах УЄФА, свідчить, що офіційні представники команд можуть користуватися будь-якими формами електронної комунікації, якщо це безпосередньо відноситься до здоров'я і безпеки футболістів або до тактичним/тренерським аспектів.

Однак використовувати можна тільки невеликі, мобільні, портативні пристрої (наприклад, мікрофон, навушники, мобільний телефон або смартфон, розумні годинник, ноутбук). Використання недозволених пристроїв або неналежну поведінку спричинить за собою видалення офіційних представників команд з технічної зони.