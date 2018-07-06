Українець Зінченко переходить з "Манчестер Сіті" в "Вулверхемптон"
Вулверхемптон погодив з Манчестер Сіті трансфер українського півзахисника Олександра Зінченка.
Початкова сума трансферу становить 12 мільйонів фунтів, але з бонусами вона може досягти 16 мільйонів, повідомляє SportArena з посиланням на Twitter оглядача Тіма Неша.
21-річний півзахисник Олександр Зінченко є вихованцем донецького Шахтаря, проте за першу команду "Гірників" не грав. Виступав за Уфу, Манчестер Сіті і ПСВ. У складі Сіті за минулий сезон Зінченко зіграв 14 матчів, всі — на позиції лівого захисника, хоча до цього завжди грав атакуючим півзахисником.
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Також Зінченко є гравцем основи збірної України, за яку зіграв 17 матчів і забив один гол.
Вулверхемптон за підсумками минулого сезону виграв Чемпіоншип і повернувся в англійську Прем'єр-Лігу.