"Шахтар" розгромив віденську "Аустрію" в товариському матчі в Австрії

Гра завершилася з рахунком 3:0.

Донецький "Шахтар" провів черговий матч в літнє міжсезоння, в якому обіграв австрійську "Аустрію" з Відня.

Матч завершився з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт гірників.

Для команди Паулу Фонсеки це перший спаринг на зборі в австрійському Фельдені, де «оранжево-чорні» перебувають лише три дні. Відзначимо повернення до складу Ісмаїлі, який відновився після пошкодження.

«Шахтар» почав активніше і закономірно швидко домігся успіху: Віктор Коваленко заробив пенальті, який ударом по центру воріт реалізував Мораєс – 1:0. До перерви «гірники» могли відзначитися не раз. Ярослав Ракицький здорово закинув у штрафну, Тарас Степаненко бив головою – голкіпер впорався. Олег Данченко розібрався з візаві на правому фланзі і прострілив вздовж воріт, однак захисник австрійців не дав вдарити Фернандо. Був близький до дублю Мораес: Коваленко вивів партнера один на один, а той пробив над поперечиною. І все ж ще один м'яч побував у сітці суперника. За хвилину до кінця тайму Ісмаїлі на лінії штрафного одним рухом прибрав опонента і підробив під ударну ліву, просунувся на пару метрів вперед і вистрілив у ближню дев'ятку – 2:0.

Старт другої половини також залишився за «оранжево-чорними», які довели свою перевагу до великого. Данченко на фланзі обігрався з Марлосом і виконав простріл, який в дотик замкнув Фернандо – 3:0. Лише після цього підопічні Паулу Фонсеки трохи послабили тиск і віддали ініціативу «Аустрії». Причому оборона «гірників» не підпускала противника до штрафної площі, і тому залишалося сподіватися на стандарти та дальні удари. Ось тільки Андрій П'ятов був непробивний: спочатку він зреагував на підступний відскік після подачі зі штрафного, а потім відбив два потужні постріли з дистанції. В середині тайму обидва наставника повністю змінили склади, і вперше у футболці «Шахтаря» на поле вийшов бразильський новачок Майкон. В заключні хвилини «оранжево-чорні» спокійно контролювали атаки суперника і самі провели кілька небезпечних контрвипадів, на вістрі яких був Андрій Тотовицький, але пробити голкіпера віденського клубу йому не вдалося.

3:0 – «Шахтар» впевнено виграє спаринг з «Аустрією», а Фернандо забиває третій м'яч на літніх зборах.

Наступний контрольний поєдинок «гірники» проведуть у понеділок, 9 липня, c «Вітесс» (Нідерланди).

«Шахтар» (Донецьк) – «Аустрія» (Відень) – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 Мораєс (16, пен.), 2:0 Ісмаїлі (44), 3:0 Фернандо (54)

«Шахтар»: П'ятов (А. Шевченко, 70), Ізмаїл (Матвієнко, 46), Ракицький (Хочолава, 68), Кривцов (Ордець, 68; Додо, 78), Данченко (Бутко, 68), Степаненко (к) (Пихаленок, 70), Патрік (Майкон, 70), Фернандо (Болбат, 70), Коваленко (Дентіньо, 70), Марлос (Ньому, 70), Мораес (Тотовицький, 70)