«Динамо» та «Тяньцзінь Цюаньцзянь» зіграли результативну нічию

Матч завершився з рахунком 3:3.

Суперником київського «Динамо» у другому контрольному матчі на тренувальному зборі в Австрії став китайський «Тяньцзінь Цюаньцзянь».

Порівняно із поперднім матчем, що відбувся вчора проти «Карабаху», на поле вийшов зовсім інший стартовий склад. «Тяньцзінь Цюаньцзянь» виставив проти киян своїх основних, найсильніших гравців за винятком, можливо, одного-двох футболістів, повідомляє ФК "Динамо" (Київ).

Цікаво, що саме за цей клуб певний час виступав орендований у «Динамо» нападник Жуніор Мораес. Відзначимо, китайці вже встигли провести на зборі в Австрії два контрольних матчі, й обидва рази поступилися своїм суперникам: 24 червня «Аустрії Клагенфурт» – 0:4 та 1 липня словацькій «Жиліні» – 1:3.

Динамівці розпочали гру активно. Найближчими до взяття воріт були Буяльський та Лєднєв, але у першому випадку м’яча забрав воротар, а у другому сфера пролетіла повз ворота. Китайці же намагалися грати за рахунок довгих закидань, і одного разу у них навіть вийшло доволі гостро – тоді Володимиру Маханькову довелося рятувати свою команду після флангової атаки та удару зблизька Модесте. Але в наступному моменті й наш голкіпер виявився безсилим, коли після подачі від кутової позначки та подальшої скидки м’яча приблизно з центру штрафного майданчика спрямував у сітку Пеі Шуай, вивівши свою команду вперед.

Кияни пішли вперед, намагаючись відігратися, але оборона суперника діяла доволі злагоджено та без серйозних помилок. Воротам зі стандарту намагався загрожувати Морозюк після того, як китайці не за правилами обійшлися із Сидорчуком, але трохи не влучив у площину воріт. Втім, нашій команді ще до перерви вдалося не лише відігратися, а й вийти вперед. Кияни були винагороджені за свої старання, коли хорошу атаку на правому фланзі провели Лєднєв та Шапаренко. У результаті Микола віддав чудову передачу до центру штрафного майданчика на Буяльського, й Віталій у дотик зрівняв рахунок. А незадовго до свистка на перерву добре розіграну багатоходівку влучним ударом приблизно з лінії штрафного майданчика завершив Русин.

Після перерви ініціативою володіли динамівці. Непоганий момент, щоб збільшити рахунок, мав Шапаренко, але пробив у руки воротарю. А ось Модесте пощастило більше: після подачі від кутової позначки у виконанні Пато він точним ударом головою відновив паритет.

Третій м'яч у воротах «Динамо» опинився лише завдяки курйозному рикошету. Пато намагався зробити передачу до штрафного майданчика, але м'яч, зачепивши нашого гравця, за дивовижною траєкторією залетів точно в дальню дев'ятку воріт Рудька.

Не звертаючи уваги на рахунок, «Динамо» продовжувало атакувати й функціонально виглядало на порядок краще за суперника. Атака за атакою, кияни підбирали ключі до воріт суперника, і за час, що залишився до кінця матчу, це вдалося Вербичу. Словенець, скориставшись передачею Кендзьори з правого флангу, забив третій м'яч «біло-синіх».

Було б у підопічних Олександра Хацкевича в розпорядженні ще кілька хвилин, команда напевно б забила ще. Результат матчу – бойова нічия 3:3.

«Динамо» – «Тяньцзінь Цюаньцзянь» – 3:3 (2:1)

«Динамо»: Маханьков (Рудько, 46), Морозюк (Бєсєдін, 59), Михайличенко (Смирний, 26; Шабанов, 59), Гуйє, Сидорчук (Гармаш, 46), Буяльський (Бурда, 59), Алібеков, Лєднєв (Калитвинцев, 59), Андрієвський (Че Че, 46), Шапаренко (Шепелєв, 59), Русин (Кендзьора, 59).

«Тяньцзінь Цюаньцзянь» (стартовий склад): Лу Чжан, Хаолунь Мі, Квон Куюнгон, Лю Їмін, Жанг Ченг, Пеі Шуай, Жао Сюйжі, Жанг Ксінвей, Алєшандре Пато, Ченг Далун, Антоні Модесте.

«Тяньцзінь Цюаньцзянь» (запасні): Сун Квібін, Янг Джун, Чу Джинхао, Сюн Басюан, Вень Цсюнцзе, Кван Джиндже, Су Хуандже, Ванг Сяолун, Ян Сюй.

Голи: Буяльський (38), Русин (44), Вербич (86) – Пеі Шуай (25), Модесте (55), Пато (59)