В збірну Аргентини хочуть запросити головним тренером Гвардіолу - за 12 млн євро в рік
Асоціація футболу Аргентини (AFA) розглядає можливість запрошення Хосепа Гвардіоли на пост головного тренера збірної Аргентини.
За інформацією джерела, іспанцеві готові запропонувати 12 мільйонів євро за сезон, половину з яких візьме на себе група бізнесменів, повідомляє SportArena з посиланням на Tn.com.ar.
Ідея полягає не тільки в тому, щоб роздобути одного з кращих тренерів світу, але і його відмінними відносинами з лідером команди Ліонелем Мессі, з яким вони довго працювали разом в Барселоні.
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Також 47-річний фахівець є шанувальником аргентинського футболу, захоплюється знаменитими місцевими тренерами і любить Буенос-Айрес, який періодично відвідує.
Однак спокусити Гвардіолу буде дуже складно, так як він недавно продовжив контракт з Манчестер Сіті до 2023 року, ставши найбільш високооплачуваним тренером світу з окладом в 23 мільйони євро, а також хоче знову виграти Лігу чемпіонів.
Цікаво, що раніше іспанець заявляв про намір попрацювати на чемпіонаті світу, а нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро заявляв про його бажання тренувати збірну Аргентини.
Нагадаємо, що аргентинці під керівництвом Хорхе Сампаолі провалили ЧС-2018 в Росії, вигравши тільки один матч з чотирьох і вилетівши в 1/8 фіналу від Франції (3:4). На ЧС-2014 команда дійшла до фіналу, де поступилася збірній Німеччини (0:1). До цього команда ставала призером ЧС в 1990-му (срібло) і 1986-му роках (чемпіон).