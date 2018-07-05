В збірну Аргентини хочуть запросити головним тренером Гвардіолу - за 12 млн євро в рік

Лео Мессі точно не буде проти.

Асоціація футболу Аргентини (AFA) розглядає можливість запрошення Хосепа Гвардіоли на пост головного тренера збірної Аргентини.

За інформацією джерела, іспанцеві готові запропонувати 12 мільйонів євро за сезон, половину з яких візьме на себе група бізнесменів, повідомляє SportArena з посиланням на Tn.com.ar.

Ідея полягає не тільки в тому, щоб роздобути одного з кращих тренерів світу, але і його відмінними відносинами з лідером команди Ліонелем Мессі, з яким вони довго працювали разом в Барселоні.

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Також 47-річний фахівець є шанувальником аргентинського футболу, захоплюється знаменитими місцевими тренерами і любить Буенос-Айрес, який періодично відвідує.

Однак спокусити Гвардіолу буде дуже складно, так як він недавно продовжив контракт з Манчестер Сіті до 2023 року, ставши найбільш високооплачуваним тренером світу з окладом в 23 мільйони євро, а також хоче знову виграти Лігу чемпіонів.

Цікаво, що раніше іспанець заявляв про намір попрацювати на чемпіонаті світу, а нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро заявляв про його бажання тренувати збірну Аргентини.

Нагадаємо, що аргентинці під керівництвом Хорхе Сампаолі провалили ЧС-2018 в Росії, вигравши тільки один матч з чотирьох і вилетівши в 1/8 фіналу від Франції (3:4). На ЧС-2014 команда дійшла до фіналу, де поступилася збірній Німеччини (0:1). До цього команда ставала призером ЧС в 1990-му (срібло) і 1986-му роках (чемпіон).