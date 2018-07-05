Гендиректор "Зорі": тренерський штаб Вернидуба пройде стажування в мадридському "Реалі"

Сергій Рафаїлов відповів на запитання вболівальників луганської команди.

Генеральний директор луганської «Зорі» Сергій Рафаїлов відповів на запитання вболівальників у традиційній онлайн-конференції.

Зокрема, він розповів про плани тренерського штабу щодо стажування в сильному європейському клубі, чинному володарі трофею Ліги чемпіонів мадридському "Реалі", повідомляє офіційний сайт клубу:

"На зустрічі з керівництвом «Реала» я обговорював це питання і ми досягли домовленості, що співробітники клубу, які пов'язані безпосередньо з тренувальним процесом, матимуть можливість пройти стажування в «Реалі» і повчитися. У вересні в Мадрид вирушать шість осіб. Це Юрій Вернидуб, Олександр Грицай, Юрій Коваль, як людина, що відповідає за молодь, співробітник наукової групи Валерій Михайленко. Він поїде для того, щоб дізнатися, як повніше працювати системою «Катапульта». Плюс поїде тренер з фіз підготовки Ігор Касьяненко і лікар-реабілітолог Володимир Власенко.

Читайте такожУкраїнський голкіпер Лунін ставши гравцем Реала

Інша поїздка відбудеться теж до нового року. Тоді в Мадрид вирушать тренера Ю-21 та Ю-19 Володимир Микитин і Дмитро Кара-Мустафа. Крім того, Григорій Ярмаш. Ну а потім на стажування в «Реал» вирушать тренери з воротарям. Одним словом, всі працівники клубу, які пов'язані з тренувальним процесом у всіх наших командах, матимуть можливість пройти стажування в «Реалі». Далі – більше. Ми вели розмови про те, що надалі, можливо, ми торкнемося чисто спортивну частину – обмін молодими футболістами. Поки рано про це говорити, але розмова на цю тему була", - зазначив Рафаїлов.

Як повідомляв УНІАН, в минулому сезоні української Прем'єр-ліги "Зоря" посіла 4-е місце, опустившись на одну сходинку в порівнянні з минулими роками, але зберегла місце у другому за значущістю єврокубку - Лізі Європи.