Чемпіонат світу з футболу-2018: розклад матчів на 6 липня

У п'ятницю відбудуться два матчі 1/4 фіналу.

У п'ятницю, 6 липня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії відбудуться перші чвертьфінальні матчі.

Розклад ігор 6 липня:

Уругвай - Франція, 17:00 (Нижній Новгород) - 1/4 фіналу

Бразилія - Бельгія, 21:00 (Казань) - 1/4 фіналу

Час початку матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

Букмекери вважають збірну Франції фаворитом у першому чвертьфінальному поєдинку ЧС з командою Уругваю. Коефіцієнт на перемогу "Триколірних" в основний час - 1,98, коефіцієнт на успіх південноамериканської збірної помітно вище - 4,49. Нічия і переведення гри в овертайм оцінюється показником 3,17.

Також є фаворит і в іншому чвертьфіналі - Бразилія - Бельгія. Їм, що не дивно, є бразильці - коефіцієнт на їхню перемогу в основний час становить 2,14. Щоправда, бельгійську збірну з рахунків ніхто не списує. Експерти впевнені, що боротьба у матчі буде напруженою, про що говорить коефіцієнт ставок на перемогу "Червоних дияволів" - 3,60. Вельми цікаво, що ймовірність нічийного рахунку в основний час в цій грі найменша серед усіх чвертьфінальних пар (3,38).

Головний інтерес

Якщо на стадії 1/8 фіналу найбільший інтерес серед нейтральних любитилів футболу викликала гра Франції та Аргентини, то у чвертьфіналах "найсмачніше" протистояння має подарувати матч Бразилія - Бельгія.

Бразильці залишаються головними претендентами на перемогу на чемпіонаті світу, на думку букмекерів. Однак збірна Бельгії може стати чи не найважчим бар'єром для "пентакампеонів" на шляху до шостого трофею.

Головна зброя бельгійської збірної - стрімкі контратаки, в цьому компоненті їй немає рівних на турнірі. У свою чергу, команда Бразилії ослаблена через відсутність "опорника" Каземіро, який пропустить матч через перебір "гірчичників".

І бразильці, і бельгійці мають шикарний вибір виконавців у лінії нападу, тож вболівальники гарантовано отримають видовище. Результат якого не такий вже й очевидний, як це здається на перший погляд...