Ліверпуль не стане міняти основного воротаря, незважаючи на провальну гру Каріуса у фіналі ЛЧ в Києві

Юрген Клопп висловив підтримку Лорісу Каріусу, чиї помилки "поховали" "Ліверпуль" в Києві.

«Ліверпуль» відмовився від покупки воротаря в літнє трансферне вікно. Першим номером команди залишиться німець Лоріс Каріус, незважаючи на гучний провал у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала» (1:3).

Про це повідомляє британська Mirror.

У червні «Ліверпуль» намагався підписати бразильського голкіпера "Роми" Аліссона, однак не захотів платити 80 мільйонів євро. Також "Ліверпуль" вийшов з переговорів про купівлю словенця Яна Облака, який захищає ворота "Атлетіко" (Мадрид).

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Як стверджує видання, німецький наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп усвідомлює, що фанати можуть бути невдоволеними його рішенням залишити Каріуса номером один. Однак Клопп готовий відстоювати свою точку зору і дати Каріусу другий шанс.

Менеджер "Червоних" наполягає на тому, що в даний час на ринку немає доступних варіантів і немає сенсу витрачати величезні гроші на трансфери. "Ліверпуль" цього літа вже оформив двох новачків - бразильця Фабіньо та гвінейця Набі Кейта.

Нагадаємо, німецький голкіпер Лоріс Каріус допустив два прикрих ляпи у фінальному матчі Ліги чемпіонів-2018 в Києві. В результаті два з трьох голів "Реала" у матчі були забиті після жахливих помилок воротаря "Ліверпуля".

Незабаром після гри було встановлено, що Каріус з початку другого тайму грав зі струсом мозку, який він отримав після удару ліктем від захисника "Реала" Серхіо Рамоса.