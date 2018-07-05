Колишній тренер збірної Іспанії назвав гру Росії на ЧС-2018 "антифутболом"

Іспанія сенсаційно вилетіла від господарів мундіалю.

Екс-головний тренер збірної Іспанії Вісенте Дель Боске прокоментував матч 1/8 фіналу чемпіонату світу між Іспанією та Росією.

На думку колишнього тренера "Фурії Рохи", іспанці заслуговують на повагу, адже на цій світовій першості у них була і безліч хороших моментів. Що стосується росіян, то гру в їх ньому виконанні Дель Боске назвав "антифутболом".

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"Не можна сказати, що Іспанія провела хороший турнір. Але він і не був такий поганий, як багато зараз пишуть. Були і хороші моменти, не можна занадто жорстоко їх оцінювати.

Безумовно в якийсь момент ми припустилися помилок, але з Португалією ми видали сильний матч і з Росією теж домінували всю гру. Ми не забили більше тільки тому, що не вистачило якості, щоб розкрити оборону. Гравці самі знають, що могли більше. Але в цей раз антифутбол виявився успішнішим футболу у виконанні нашої збірної", - цитує Дель Боске газета Marca.

Нагадаємо, що Росія вибила Іспанію завдяки серії післяматчевих пенальті. Основний час поєдинку завершився внічию - 1:1.

Чемпіонат світу в Росії проходить з 14 червня по 15 липня 2018 року.